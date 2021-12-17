Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было

20 Уже четвёртое подряд большинство словенцы не смогли реализовать. Второй период завершился.

19 Еще одно у нас удаление. Очень грубо играем.

18 В атаке у нас сейчас мало что получается. Очень много сил потратили на игру в меньшинстве.

17 Словенцы зажали нашу команду возле ворот, но забросить снова не смогли. Очень неплохо мы сейчас играем в защите.

16 Только отбились, а тут ещё одно удаление. На этот раз удалили Чолача.

16 Второе большинство подряд словенцы не смогли реализовать. Отлично отыграл Майко.

14 Снова удаление у нашей сборной. Грубо сыграл Варава.

13 Отличная сегодня реализация у словенцев. Они забросили почти всё, что создали.

12 Увы, но мы снова пропускаем. Бургар подставил клюшку и забросил шайбу в ворота украинцев.

10 Зажали словенцев возле ворот, но забросить ещё пока не можем. Шайба не летит в створ.

9 Наша сборная сейчас играет активнее, шайба Симчука пошла на пользу украинцам.

8 ГОЛЛЛЛЛЛ. Симчук первым успел на добивания и буквально занёс шайбу в ворота.

7 Первое удаление в словенцев. Будем играть в большинстве.

7 Навязать свою игру у нас сегодня никак не получается. Очень много ошибок в простых ситуациях.

6 Мы снова пропускаем.... Махковец вкотился на пятачок и без проблем переиграл нашего голкипера.

6 Пасивно играем в средней зоне, словенцы спокойно выходят из защиты в атаку.

5 Опасно бросал Беришич, но мимо ворот. В равных составах словенцы продалжают играть активно.

4 На этот раз словенцы не смогли нам создать проблем в большинстве. Наши игроки отбились.

2 Обменялись атаками соперники, но пока без работы для вратарей. Ещё одно удаление у нашей сборной. Снова будем играть в меньшинстве. Удалили Панасенко.

1 Наша команда активно начала второй период, ведь отступать уже некуда.