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Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было

Хоккей
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Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было

Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодёжная сборная Украины проводит предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником наших ребят будет Словения, которая пока идёт со стопроцентным показателям из трёх побед в трёх матчах, соответственно, возглавляя таблицу. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт встречи - 17 декабря в 12:30 по Киеву.

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Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.

Словения U-20:
Вратари: Колин, Паньтар
Защитники: Петретич, Кошич, Претнар, Слибар, Черне, Масич, Долинар
Нападающие: Махковец, Сливник, Беришич, Скерлеп, Зезель, Буковец, Лангус, Мехле, Повсе, Торок, Бродник, Гомбоч, Бургар

Украина U-20 - Словения U-20 4:8
Шайбы: Масич, 11, Панасенко ,11, Гомбоч, 13,54, Торок, 16, Махковец, 20, 26, Симчук, 28, Бургар, 32, Бродник, 47, Варава, 51, Коржилецкий, 56

Третий период

Время Событие
Матч завершился!!! Уверенная победа сборной Словении - 8:4.
20 Сумели выстоять мы в меньшинстве, но и нужно сказать, что словенцы игру уже доигрывали.
18 Снова будем играть 3 на 5. Устали наши игроки и очень часто нарушают правила.
18 Коржилецкий мог забрасывать с пятачка, но в ворота не попал.
17 Удаление в сборной Украины. Чолач не успел и нарушил правила.
16 Голллл. Снова удалось реализовать большинство. После быстрой атаки с нескольких метров забросил Коржилецкий.
15 Шесть хоккеистов Словении оказались на льду и теперь удаления у наших соперников.
14 Сами себе создали проблемы в средине периода. Очень грубо играем и арбитры это без внимания не оставлавляют. Словенцы реализовали большинство 5 на 3. Отличился Гомбоч, которого наши защитники забыли возле ворот.
13 Катастрофа.... Ещё одно удаление в нашей сборной.
12 Чолач нарушил правила в зоне словенцев и команды уже в равных составах.
11 Снова большинство у нашей сборной.
11 ГОЛЛЛЛ. Глеб Варава с дальнего пятачка забрасывает шайбу в ворота словенцев.
9 Заблокировали нашего игрока. Будем играть в большинстве.
8 Словенцы сейчас перехватили инициативу, они играют в своё удовольствие.
7 Мы снова ошибаемся в защите и пропускаем. В пустые ворота забросил Бродник. Наши защитники оставили одного возле ворот игрока сборной Словении.
7 Сливник выкатился на наши ворота, но переиграть Майко не сумел.
7 С пятачка бросал Гончаренко, но переиграть голкипера не смог. К сожалению, мы большинство не реализовали.
5 Без опасных моментов после второго перерыва. Удаление в сборной Словении.
4 Очень мало у нас событий на льду сейчас. По прежнему наша сборная не может свободно выйти в атаку.
2 Обменялись команды атаками, но без опасных моментов. Более прагматично начали играть словенцы.
1 Равная игра в начале периода. Словения грамотно действует в обороне.
Третий период начался!!!

Второй период

Время Событие
20 Уже четвёртое подряд большинство словенцы не смогли реализовать. Второй период завершился.
19 Еще одно у нас удаление. Очень грубо играем.
18 В атаке у нас сейчас мало что получается. Очень много сил потратили на игру в меньшинстве.
17 Словенцы зажали нашу команду возле ворот, но забросить снова не смогли. Очень неплохо мы сейчас играем в защите.
16 Только отбились, а тут ещё одно удаление. На этот раз удалили Чолача.
16 Второе большинство подряд словенцы не смогли реализовать. Отлично отыграл Майко.
14 Снова удаление у нашей сборной. Грубо сыграл Варава.
13 Отличная сегодня реализация у словенцев. Они забросили почти всё, что создали.
12 Увы, но мы снова пропускаем. Бургар подставил клюшку и забросил шайбу в ворота украинцев.
10 Зажали словенцев возле ворот, но забросить ещё пока не можем. Шайба не летит в створ.
9 Наша сборная сейчас играет активнее, шайба Симчука пошла на пользу украинцам.
8 ГОЛЛЛЛЛЛ. Симчук первым успел на добивания и буквально занёс шайбу в ворота.
7 Первое удаление в словенцев. Будем играть в большинстве.
7 Навязать свою игру у нас сегодня никак не получается. Очень много ошибок в простых ситуациях.
6 Мы снова пропускаем.... Махковец вкотился на пятачок и без проблем переиграл нашего голкипера.
6 Пасивно играем в средней зоне, словенцы спокойно выходят из защиты в атаку.
5 Опасно бросал Беришич, но мимо ворот. В равных составах словенцы продалжают играть активно.
4 На этот раз словенцы не смогли нам создать проблем в большинстве. Наши игроки отбились.
2 Обменялись атаками соперники, но пока без работы для вратарей. Ещё одно удаление у нашей сборной. Снова будем играть в меньшинстве. Удалили Панасенко.
1 Наша команда активно начала второй период, ведь отступать уже некуда.
Второй период стартовал!!!

Первый период

Время Событие
Первый период завершился!!!
20 Словенцы очень быстро реализовали большинство. Шайба пролетела между ног Майко. Отличился Махковец.
20 Будем играть в меньшинстве.Очень грубо сыграл наш игрок против Долинара.
19 Игровое преимущество сейчас в сборной Украины.
18 Опасно бросал Палийчук, но Колин среагировал на бросок нашего хоккеиста.
17 Сейчас мы больше контролируем шайбу, провели несколько атак, но словенцы очень грамотно играют в защите.
16 Увы, но у нас снова провал в защите. Капитан сборной Словении Торок сместился с правого фланга и забросил в девятку. Кубрицкий
15 Пока что в атаке у нас мало что получается. Кроме отличного броска Панасенко вспомнить нечего.
14 Словенцы сейчас диктуют свои условия. Наша сборная не может спокойно выйти в атаку.
13 И снова мы пропускаем. Гомбоч бросил из-под защитника и на его бросок не сумел среагировать Кубрицкий.
11 Первый опасный момент и сразу шайба залетает в ворота нашей команды. Масич прорвался и бросил в девятку. Но, буквально в следующей атаке Панасенко кистевым броском сравнивает счёт.
9 От синей линии бросал Евтухов, но шайба просвестела мимо ворот.
8 Равная игра, соперники пытаются поддержывать быстрый темп, но в атаке почти ничего не получается.
7 Сейчас словенцы больше контролируют шайбу, но также без обострения впереди.
6 Наша сборная играет на больших скоростях, однако пока без моментов. Бросков нам не хватает.
5 Очень мало конструктива у нас в начале встрече. Защита пока явно смотрится лучше атаки.
3 Команды провели по несколько атак, но пока без результата. Надолго задержатся в зоне словенцев у нас пока не получается.
2 Пока что команды играют очень акуратно, в голкиперов работы нету.
1 Словенцы в начале матча играют активнее, но пока без опасных моментов.
Матч начался!!! Вбрасывание выиграли словенцы.
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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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