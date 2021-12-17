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Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было
Шансы есть, даже когда их нет
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины проводит предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником наших ребят будет Словения, которая пока идёт со стопроцентным показателям из трёх побед в трёх матчах, соответственно, возглавляя таблицу. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт встречи - 17 декабря в 12:30 по Киеву.
Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.
Словения U-20:
Вратари: Колин, Паньтар
Защитники: Петретич, Кошич, Претнар, Слибар, Черне, Масич, Долинар
Нападающие: Махковец, Сливник, Беришич, Скерлеп, Зезель, Буковец, Лангус, Мехле, Повсе, Торок, Бродник, Гомбоч, Бургар
Украина U-20 - Словения U-20 4:8
Шайбы: Масич, 11, Панасенко ,11, Гомбоч, 13,54, Торок, 16, Махковец, 20, 26, Симчук, 28, Бургар, 32, Бродник, 47, Варава, 51, Коржилецкий, 56
Третий период
|Время
|Событие
|Матч завершился!!! Уверенная победа сборной Словении - 8:4.
|20
|Сумели выстоять мы в меньшинстве, но и нужно сказать, что словенцы игру уже доигрывали.
|18
|Снова будем играть 3 на 5. Устали наши игроки и очень часто нарушают правила.
|18
|Коржилецкий мог забрасывать с пятачка, но в ворота не попал.
|17
|Удаление в сборной Украины. Чолач не успел и нарушил правила.
|16
|Голллл. Снова удалось реализовать большинство. После быстрой атаки с нескольких метров забросил Коржилецкий.
|15
|Шесть хоккеистов Словении оказались на льду и теперь удаления у наших соперников.
|14
|Сами себе создали проблемы в средине периода. Очень грубо играем и арбитры это без внимания не оставлавляют. Словенцы реализовали большинство 5 на 3. Отличился Гомбоч, которого наши защитники забыли возле ворот.
|13
|Катастрофа.... Ещё одно удаление в нашей сборной.
|12
|Чолач нарушил правила в зоне словенцев и команды уже в равных составах.
|11
|Снова большинство у нашей сборной.
|11
|ГОЛЛЛЛ. Глеб Варава с дальнего пятачка забрасывает шайбу в ворота словенцев.
|9
|Заблокировали нашего игрока. Будем играть в большинстве.
|8
|Словенцы сейчас перехватили инициативу, они играют в своё удовольствие.
|7
|Мы снова ошибаемся в защите и пропускаем. В пустые ворота забросил Бродник. Наши защитники оставили одного возле ворот игрока сборной Словении.
|7
|Сливник выкатился на наши ворота, но переиграть Майко не сумел.
|7
|С пятачка бросал Гончаренко, но переиграть голкипера не смог. К сожалению, мы большинство не реализовали.
|5
|Без опасных моментов после второго перерыва. Удаление в сборной Словении.
|4
|Очень мало у нас событий на льду сейчас. По прежнему наша сборная не может свободно выйти в атаку.
|2
|Обменялись команды атаками, но без опасных моментов. Более прагматично начали играть словенцы.
|1
|Равная игра в начале периода. Словения грамотно действует в обороне.
|Третий период начался!!!
Второй период
|Время
|Событие
|20
|Уже четвёртое подряд большинство словенцы не смогли реализовать. Второй период завершился.
|19
|Еще одно у нас удаление. Очень грубо играем.
|18
|В атаке у нас сейчас мало что получается. Очень много сил потратили на игру в меньшинстве.
|17
|Словенцы зажали нашу команду возле ворот, но забросить снова не смогли. Очень неплохо мы сейчас играем в защите.
|16
|Только отбились, а тут ещё одно удаление. На этот раз удалили Чолача.
|16
|Второе большинство подряд словенцы не смогли реализовать. Отлично отыграл Майко.
|14
|Снова удаление у нашей сборной. Грубо сыграл Варава.
|13
|Отличная сегодня реализация у словенцев. Они забросили почти всё, что создали.
|12
|Увы, но мы снова пропускаем. Бургар подставил клюшку и забросил шайбу в ворота украинцев.
|10
|Зажали словенцев возле ворот, но забросить ещё пока не можем. Шайба не летит в створ.
|9
|Наша сборная сейчас играет активнее, шайба Симчука пошла на пользу украинцам.
|8
|ГОЛЛЛЛЛЛ. Симчук первым успел на добивания и буквально занёс шайбу в ворота.
|7
|Первое удаление в словенцев. Будем играть в большинстве.
|7
|Навязать свою игру у нас сегодня никак не получается. Очень много ошибок в простых ситуациях.
|6
|Мы снова пропускаем.... Махковец вкотился на пятачок и без проблем переиграл нашего голкипера.
|6
|Пасивно играем в средней зоне, словенцы спокойно выходят из защиты в атаку.
|5
|Опасно бросал Беришич, но мимо ворот. В равных составах словенцы продалжают играть активно.
|4
|На этот раз словенцы не смогли нам создать проблем в большинстве. Наши игроки отбились.
|2
|Обменялись атаками соперники, но пока без работы для вратарей. Ещё одно удаление у нашей сборной. Снова будем играть в меньшинстве. Удалили Панасенко.
|1
|Наша команда активно начала второй период, ведь отступать уже некуда.
|Второй период стартовал!!!
Первый период
|Время
|Событие
|Первый период завершился!!!
|20
|Словенцы очень быстро реализовали большинство. Шайба пролетела между ног Майко. Отличился Махковец.
|20
|Будем играть в меньшинстве.Очень грубо сыграл наш игрок против Долинара.
|19
|Игровое преимущество сейчас в сборной Украины.
|18
|Опасно бросал Палийчук, но Колин среагировал на бросок нашего хоккеиста.
|17
|Сейчас мы больше контролируем шайбу, провели несколько атак, но словенцы очень грамотно играют в защите.
|16
|Увы, но у нас снова провал в защите. Капитан сборной Словении Торок сместился с правого фланга и забросил в девятку. Кубрицкий
|15
|Пока что в атаке у нас мало что получается. Кроме отличного броска Панасенко вспомнить нечего.
|14
|Словенцы сейчас диктуют свои условия. Наша сборная не может спокойно выйти в атаку.
|13
|И снова мы пропускаем. Гомбоч бросил из-под защитника и на его бросок не сумел среагировать Кубрицкий.
|11
|Первый опасный момент и сразу шайба залетает в ворота нашей команды. Масич прорвался и бросил в девятку. Но, буквально в следующей атаке Панасенко кистевым броском сравнивает счёт.
|9
|От синей линии бросал Евтухов, но шайба просвестела мимо ворот.
|8
|Равная игра, соперники пытаются поддержывать быстрый темп, но в атаке почти ничего не получается.
|7
|Сейчас словенцы больше контролируют шайбу, но также без обострения впереди.
|6
|Наша сборная играет на больших скоростях, однако пока без моментов. Бросков нам не хватает.
|5
|Очень мало конструктива у нас в начале встрече. Защита пока явно смотрится лучше атаки.
|3
|Команды провели по несколько атак, но пока без результата. Надолго задержатся в зоне словенцев у нас пока не получается.
|2
|Пока что команды играют очень акуратно, в голкиперов работы нету.
|1
|Словенцы в начале матча играют активнее, но пока без опасных моментов.
|Матч начался!!! Вбрасывание выиграли словенцы.
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