Хоккеисты НХЛ пропустят Олимпийские игры в Пекине – СМИ

Бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт в подкасте Spittin’ Chiclets сообщили, что игроки лиги в феврале не поедут на Олимпийские игры в Пекине.

ESPN также подтверждает эту информацию. Сообщается, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде «очень маловероятно».

Решение НХЛ об отказе от выступлений игроков лиги на Олимпийских играх связано с новым всплеском коронавируса. На данный момент из-за COVID-19 на лед не могут выходить более 100 хоккеистов из 20 клубов НХЛ.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 3 по 20 февраля.