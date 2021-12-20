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Хоккеисты НХЛ пропустят Олимпийские игры в Пекине – СМИ

Хоккей
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Хоккеисты НХЛ пропустят Олимпийские игры в Пекине – СМИ

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Бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт в подкасте Spittin’ Chiclets сообщили, что игроки лиги в феврале не поедут на Олимпийские игры в Пекине.

ESPN также подтверждает эту информацию. Сообщается, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде «очень маловероятно».

Решение НХЛ об отказе от выступлений игроков лиги на Олимпийских играх связано с новым всплеском коронавируса. На данный момент из-за COVID-19 на лед не могут выходить более 100 хоккеистов из 20 клубов НХЛ.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 3 по 20 февраля.

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В статье: хоккей коронавирус Олимпийские игры 2022
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