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НХЛ. Питтсбург забросил 8 шайб в ворота Сан-Хосе, осечки Вашингтона и Тампы

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Питтсбург забросил 8 шайб в ворота Сан-Хосе, осечки Вашингтона и Тампы

фото - twitter.com

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Рейнджерс – Тампа-Бэй – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Детройт – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Питтсбург – Сан-Хосе – 8:5 (6:1, 0:1, 2:3)

Колорадо – Анахайм – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Вашингтон – Нью-Джерси – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Вегас – Виннипег – 4:5 (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)

Чикаго – Калгари – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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