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НХЛ. Питтсбург забросил 8 шайб в ворота Сан-Хосе, осечки Вашингтона и Тампы
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - twitter.com
Рейнджерс – Тампа-Бэй – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Детройт – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Питтсбург – Сан-Хосе – 8:5 (6:1, 0:1, 2:3)
Колорадо – Анахайм – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Вашингтон – Нью-Джерси – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
Вегас – Виннипег – 4:5 (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)
Чикаго – Калгари – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
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