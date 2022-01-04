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НХЛ. Рейнджерс нанесли Эдмонтону четвертое поражение подряд
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рейнджерс – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
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