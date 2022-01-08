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НХЛ. Каролина побеждает Калгари, Вашингтон уступает Сент-Луису
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Калгари"
6 – 3 (1-1; 3-1; 2-1)
"Сент-Луис" – "Вашингтон"
5 – 1 (1-1; 3-0; 1-0)
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