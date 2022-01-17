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НХЛ. Ванкувер на выезде обыграл Вашингтон
Сегодняшний день в НХЛ состоял всего из одного матча
Вашингтон – Ванкувер – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
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