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Матч Сокол - Днепр перенесен

Хоккей
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Все из-за большого количества острых респираторных заболеваний в рядах Днепра

Матч Сокол - Днепр перенесен

Новина українською

В связи с большим количеством острых респираторных заболеваний в рядах херсонского "Днепра" поединок Украинской хоккейной лиги "Сокол" - "Днепр", который должен состояться в четверг, 27 января, перенесен.

Новая дата встречи будет сообщена позже и зависит от сроков выздоровления игроков Херсонского клуба.

Напомним, что вчера, 24 января, "Сокол" одержал очередную победу в чемпионате УХЛ над "Харьковскими Берсерками" (11:0) и вписал в историю громкую победу после возрождения. В свою очередь "Днепр" последний матч 24 января проиграл на выезде "Кременчугу" со счетом – 2:6.

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон)
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