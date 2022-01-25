Матч Сокол - Днепр перенесен

В связи с большим количеством острых респираторных заболеваний в рядах херсонского "Днепра" поединок Украинской хоккейной лиги "Сокол" - "Днепр", который должен состояться в четверг, 27 января, перенесен.

Новая дата встречи будет сообщена позже и зависит от сроков выздоровления игроков Херсонского клуба.

Напомним, что вчера, 24 января, "Сокол" одержал очередную победу в чемпионате УХЛ над "Харьковскими Берсерками" (11:0) и вписал в историю громкую победу после возрождения. В свою очередь "Днепр" последний матч 24 января проиграл на выезде "Кременчугу" со счетом – 2:6.