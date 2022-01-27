  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Калгари разгромил Коламбус, Чикаго забросил 8 шайб в ворота Детройта
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Калгари разгромил Коламбус, Чикаго забросил 8 шайб в ворота Детройта

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Калгари разгромил Коламбус, Чикаго забросил 8 шайб в ворота Детройта

Новина українською

Вашингтон – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Торонто – Анахайм – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

Коламбус – Калгари – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Детройт – Чикаго – 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)

Колорадо – Бостон – 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Калгари Флеймз Чикаго Блэкхокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...