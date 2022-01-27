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НХЛ. Калгари разгромил Коламбус, Чикаго забросил 8 шайб в ворота Детройта
Результаты матчей дня в НХЛ
Вашингтон – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Торонто – Анахайм – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Коламбус – Калгари – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Детройт – Чикаго – 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)
Колорадо – Бостон – 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
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