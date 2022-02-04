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Мариуполь обыграл Белый Барс в матче Суперлиги
Гости оказались сильнее
фото - ФХУ
4 февраля, в рамках 17-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" сыграл с "Мариуполем".
В первом периоде команды присматривались друг к другу. Под занавес первого периода Артамонов вывел "Мариуполь" вперёд. "Белый Барс" не долго думал и сравнял счёт.
Во втором периоде подопечные Витера вернули преимущество благодаря усилиям Никиты Милёхина.
Под занавес завершающей двадцатиминутуки "Мариуполь", играя 5 на 6, забросил третью шайбу и выиграл матч.
"Белый Барс" - "Мариуполь" 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)
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