Мариуполь остановился в шаге от победы в матче с Донбассом

15 февраля, в Краматорске в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" принимал "Мариуполь".

В первом периоде, при всех попытках команд открыть счет на табло, вратари обеих команд не позволили шайбе побывать в их воротах.

Первая шайба была забита на 4-й минуте второго периода. При всех попытках "чаек" отыграться, команда Сергея Витера пропустила во второй раз.

Третий отрезок встречи дончане начали с заброшенной шайбы, а затем Андрейкив сделал счет 4:0 в пользу дончан. Только после четвертого пропущенного гола "Мариуполь" начал отыгрываться.

До конца матча команды обменялись голами, но итоговый счет остался 5:3 на табло.

"Донбасс" - "Мариуполь" 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)