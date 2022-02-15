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Мариуполь остановился в шаге от победы в матче с Донбассом
Все решалось в завершающем отрезке матча
фото - УХЛ
15 февраля, в Краматорске в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" принимал "Мариуполь".
В первом периоде, при всех попытках команд открыть счет на табло, вратари обеих команд не позволили шайбе побывать в их воротах.
Первая шайба была забита на 4-й минуте второго периода. При всех попытках "чаек" отыграться, команда Сергея Витера пропустила во второй раз.
Третий отрезок встречи дончане начали с заброшенной шайбы, а затем Андрейкив сделал счет 4:0 в пользу дончан. Только после четвертого пропущенного гола "Мариуполь" начал отыгрываться.
До конца матча команды обменялись голами, но итоговый счет остался 5:3 на табло.
"Донбасс" - "Мариуполь" 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)
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