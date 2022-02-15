  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Мариуполь остановился в шаге от победы в матче с Донбассом
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь остановился в шаге от победы в матче с Донбассом

Хоккей
(1 голосов)

Все решалось в завершающем отрезке матча

Мариуполь остановился в шаге от победы в матче с Донбассом

фото - УХЛ

Новина українською

15 февраля, в Краматорске в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" принимал "Мариуполь".

В первом периоде, при всех попытках команд открыть счет на табло, вратари обеих команд не позволили шайбе побывать в их воротах.

Первая шайба была забита на 4-й минуте второго периода. При всех попытках "чаек" отыграться, команда Сергея Витера пропустила во второй раз.

Третий отрезок встречи дончане начали с заброшенной шайбы, а затем Андрейкив сделал счет 4:0 в пользу дончан. Только после четвертого пропущенного гола "Мариуполь" начал отыгрываться.

До конца матча команды обменялись голами, но итоговый счет остался 5:3 на табло.

"Донбасс" - "Мариуполь" 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...