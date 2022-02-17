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Канадки в пятый раз выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде
Отомстили США за поражение в 2018 году
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Канады по хоккею стала пятикратным победителем Олимпийских игр после победы в финале над командой США (3:2).
Три очка в матче (2+1) набрала Мари-Филип Пулен, которая первой в истории отличилась в четырех финалах Олимпиады.
CANADA WINS GOLD ????????????— TSN (@TSN_Sports) February 17, 2022
Team Canada defeats Team USA 3-2 to capture the Gold Medal at the #Beijing2022 Olympic Winter Games! pic.twitter.com/6IRKFjD4su
Канадки на групповом этапе выиграли четыре матча с общим счетом 33:5, а в плей-офф не оставили шансов Швеции (11:0) и Швейцарии (10:3).
В матче за бронзу Финляндия со счетом 4:0 обыграла Швейцарию.
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