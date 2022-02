Канадки в пятый раз выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде

Женская сборная Канады по хоккею стала пятикратным победителем Олимпийских игр после победы в финале над командой США (3:2).

Три очка в матче (2+1) набрала Мари-Филип Пулен, которая первой в истории отличилась в четырех финалах Олимпиады.

CANADA WINS GOLD ????????????

Team Canada defeats Team USA 3-2 to capture the Gold Medal at the #Beijing2022 Olympic Winter Games! pic.twitter.com/6IRKFjD4su