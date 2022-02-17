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Канадки в пятый раз выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде

Хоккей
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Отомстили США за поражение в 2018 году

Канадки в пятый раз выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Женская сборная Канады по хоккею стала пятикратным победителем Олимпийских игр после победы в финале над командой США (3:2).

Три очка в матче (2+1) набрала Мари-Филип Пулен, которая первой в истории отличилась в четырех финалах Олимпиады.

Канадки на групповом этапе выиграли четыре матча с общим счетом 33:5, а в плей-офф не оставили шансов Швеции (11:0) и Швейцарии (10:3).

В матче за бронзу Финляндия со счетом 4:0 обыграла Швейцарию.

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В статье: Олимпиада-2022 хоккей
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