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Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Хоккей
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Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

фото - Суперлига

Новина українською

ХК Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Команда Павла Микульчика стала недосягаемой после победы над Альтаиром (10:0) и потерь главных преследователей.

Донбасс выиграл регулярный чемпионат за семь матчей до его завершения.

В сезоне 2021-2022 в Суперлиге Донбасс одержал 22 победы в 23 матчах. На счету клуба из Донецка 119 заброшенных шайб и 40 пропущенных.

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В статье: Суперлига хоккей ХК Донбасс (Донецк)
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