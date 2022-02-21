Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

ХК Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Команда Павла Микульчика стала недосягаемой после победы над Альтаиром (10:0) и потерь главных преследователей.

Донбасс выиграл регулярный чемпионат за семь матчей до его завершения.

В сезоне 2021-2022 в Суперлиге Донбасс одержал 22 победы в 23 матчах. На счету клуба из Донецка 119 заброшенных шайб и 40 пропущенных.