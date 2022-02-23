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Донбас в сухую обыграл Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева забросили шесть шайб

Донбас в сухую обыграл Белый Барс

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

Новина українською

В 25-м туре хоккейной Суперлиги Краматорск принимал "Донбасс" и "Белый Барс".

Дончане начали з заброшеной шайбы, а под конец периода преимущество "Донбасса" удвоил Павел Медведев.

Во втором отрезке встречи "барсы" стали более собранно играть в обороне, сдерживая натиск дончан, но хозяева все же смогли воспользоваться большинством в формате 5 на 3 и забросить.

На старте третьего отрезка встречи последовало две шайбы от Сигарёв и Спиценко, а под конец матча Виктор Туркин поставил голевую точку в матче.

"Донбасс" - "Белый Барс" 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Белый Барс (Бровары)
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