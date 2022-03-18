Франция и Австрия заменят россию и беларусь на чемпионате мира-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила сборные, которые заменят россию и беларусь на чемпионате мира — 2022.

Этими командами станут Франция и Австрия.

Напомним, ранее Совет IIHF принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях IIHF на неопределённый срок.

Кроме того, россиян отстранили от участия в Евротуре на два года.