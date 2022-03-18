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Франция и Австрия заменят россию и беларусь на чемпионате мира-2022
Им нигде не рады
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила сборные, которые заменят россию и беларусь на чемпионате мира — 2022.
Этими командами станут Франция и Австрия.
Напомним, ранее Совет IIHF принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях IIHF на неопределённый срок.
Кроме того, россиян отстранили от участия в Евротуре на два года.
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