Латвия заменит молодежную сборную россии на ЧМ

Молодёжную сборную россии на МЧМ-2022 заменит Латвия, пишет официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что на ЮЧМ замен не будет, в турнире примут участие восемь сборных.

Ранее IIHF приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой IIHF. Таким образом, сборные россии и беларуси пропустят чемпионате мира 2022 года в Финляндии.