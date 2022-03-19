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Латвия заменит молодежную сборную россии на ЧМ
И здесь облом
Молодёжную сборную россии на МЧМ-2022 заменит Латвия, пишет официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
Отмечается, что на ЮЧМ замен не будет, в турнире примут участие восемь сборных.
Ранее IIHF приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой IIHF. Таким образом, сборные россии и беларуси пропустят чемпионате мира 2022 года в Финляндии.
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