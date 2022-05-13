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ЧМ-2022. Словакия удержала преимущество в матче с Францией

Хоккей
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Франция могла совершить камбэк

ЧМ-2022. Словакия удержала преимущество в матче с Францией

Фото: World Today News

Новина українською

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Франции. Встреча закончилась победой словацкой команды.

ЧМ-2022. Группа A

Словакия - Франция 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

На 11-й минуте Павол Регенда вывел сборную Словакии вперёд. На 22-й минуте Томаш Татар успел на добивание после броска Юрая Слафковски и реализовал большинство. На 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл один гол. На 33-й минуте Жорданн Перре сравнял счёт. На 39-й минуте Самуэль Такач с передачи Адама Лишки вновь вывел словаков вперёд. Точку в матче поставил Павол Регенда, оформивший дубль.

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В статье: сборная Словакии по хоккею сборная Франции по хоккею
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