ЧМ-2022. Словакия удержала преимущество в матче с Францией

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Франции. Встреча закончилась победой словацкой команды.

ЧМ-2022. Группа A

Словакия - Франция 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

На 11-й минуте Павол Регенда вывел сборную Словакии вперёд. На 22-й минуте Томаш Татар успел на добивание после броска Юрая Слафковски и реализовал большинство. На 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл один гол. На 33-й минуте Жорданн Перре сравнял счёт. На 39-й минуте Самуэль Такач с передачи Адама Лишки вновь вывел словаков вперёд. Точку в матче поставил Павол Регенда, оформивший дубль.