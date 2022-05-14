Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ по хоккею. Швейцария обыгрывает Италию, Чехия – Великобританию
Результаты матчей второго дня
Фото: Getty Images
Результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Швейцария обыграла Италию со счетом 5:1. Однако, датчане возглавляют таблицу группы по итогам первого тура.
В группе В Чехия обыграла Великобританию со счетом 5:1. По итогам первого тура Финляндия вышла на первое место, ранее обыграв Норвегию 5:0.
Первые четыре места из обеих групп выйдут в четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата мира. Последние же команды вылетят в дивизион 1 чемпионата мира.
Популярное сейчас
- Глава Харьковской ОВА: На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление
- Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира
- Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Чемпионат мира 2022. Канада побеждает Германию, Финляндия разгромила Норвегию.
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО