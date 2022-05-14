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ЧМ по хоккею. Швейцария обыгрывает Италию, Чехия – Великобританию

Хоккей
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Результаты матчей второго дня

ЧМ по хоккею. Швейцария обыгрывает Италию, Чехия – Великобританию

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Швейцария обыграла Италию со счетом 5:1. Однако, датчане возглавляют таблицу группы по итогам первого тура.

В группе В Чехия обыграла Великобританию со счетом 5:1. По итогам первого тура Финляндия вышла на первое место, ранее обыграв Норвегию 5:0.

Первые четыре места из обеих групп выйдут в четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата мира. Последние же команды вылетят в дивизион 1 чемпионата мира.

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