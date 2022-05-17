ЧМ-2022. Сборная Чехии переиграла Австрию в серии буллитов

В Тампере (Финляндия) на "Нокиа-Арене" завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сборная Чехии встречалась с командой Австрии. Встреча завершилась победой австрийцев после серии буллитов.

На 18-й минуте Роман Червенка открыл счёт в матче. Чехи вели в счёте до 20-й минуты, пока австрийцы не выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера. Этот шаг помог команде отыграться.

Овертайм завершился со счётом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались австрийцы.

ЧМ-2022. Группа B

Чехия - Австрия 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)