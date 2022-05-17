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ЧМ-2022. Швеция разгромила Великобританию, Италия уступает Дании
Результаты матчей вторника
В Финляндии проходит групповой этап чемпионата мира по хоккею.
В очередном матче группы А Италия уступила Дании – 1:2.
В группе В Швейцария одержала победу над Казахстаном – 3:2, а в другом поединке Швеция просто уничтожила Великобританию – 6:0.
Групповой этап пройдет с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матчи за третье место и финал турнира.
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