ЧМ-2022. Швеция разгромила Великобританию, Италия уступает Дании

В Финляндии проходит групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В очередном матче группы А Италия уступила Дании – 1:2.

В группе В Швейцария одержала победу над Казахстаном – 3:2, а в другом поединке Швеция просто уничтожила Великобританию – 6:0.

Групповой этап пройдет с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матчи за третье место и финал турнира.