Норвегия обыграла Австрию, Франция добыла волевую победу над Италией

В Хельсинки (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. Встреча закончилась победой французской команды в овертайме.

Первый гол на 15-й минуте матча забил Лука Фриго, отличившийся в меньшинстве. На 59-й минуте Саша Трей сравнял счёт. В овертайме победу французам принёс Юго Галле.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года.

ЧМ-2022. Группа A

Франция - Италия 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Группа В

Норвегия - Австрия 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

В параллельном матче в Тампере (Финляндия), сыграли Норвегия и Австрия. Победу одержали норвежцы .

Голы в составе норвежской сборной забили Матс Россели Ольсен, оформивший дубль, а также Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк и Мартин Рённильд. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.

В следующем матче Австрия 20 мая сыграет с Латвией. Норвегия 21 мая встретится с Чехией.