Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвегия обыграла Австрию, Франция добыла волевую победу над Италией
Были сыграны матчи в групе А и В
В Хельсинки (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. Встреча закончилась победой французской команды в овертайме.
Первый гол на 15-й минуте матча забил Лука Фриго, отличившийся в меньшинстве. На 59-й минуте Саша Трей сравнял счёт. В овертайме победу французам принёс Юго Галле.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года.
ЧМ-2022. Группа A
Франция - Италия 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Группа В
Норвегия - Австрия 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
В параллельном матче в Тампере (Финляндия), сыграли Норвегия и Австрия. Победу одержали норвежцы .
Голы в составе норвежской сборной забили Матс Россели Ольсен, оформивший дубль, а также Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк и Мартин Рённильд. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.
В следующем матче Австрия 20 мая сыграет с Латвией. Норвегия 21 мая встретится с Чехией.
Популярное сейчас
- Риека - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Дал волю эмоциям. Фаворов в раздевалке спел украинский легендарный хит
- Эпичный плей-офф Лиги 1. Париж дважды промазал по воротам с пенальти, а решающий гол забил экс-форвард из УПЛ
- Чемпионат мира 2022. Канада побеждает Германию, Финляндия разгромила Норвегию.
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении