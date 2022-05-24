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ЧМ-2022. Сборная США с разницей в две шайбы обыграла Норвегию

Хоккей
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Хозяева взяли верх

ЧМ-2022. Сборная США с разницей в две шайбы обыграла Норвегию

Фото: Sportsnet

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В Тампере завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Норвегии. Встреча закончилась победой американской команды.

ЧМ-2022. Группа B

США - Норвегия 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

На четвёртой минуте Райан Хартман вывел сборную США вперёд. На восьмой минуте Мэтт Болди с передачи Алекса Гальченюка удвоил преимущество американской команды. На 23-й минуте Андреас Мартинсен отыграл один гол. На 29-й минуте Бен Майерс в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На старте третьего периода Даниэль Роксет вновь сократил отставание до минимума. На последней минуте Шон Фаррелл поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Сборная США вышла в плей-офф, Норвегия покидает розыгрыш турнира.

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В статье: сборная Норвегии по хоккею сборная США по хоккею
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