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НХЛ. Тампа-Бэй одерживает четвертую победу над Рейнджерс и выходит в финал Кубка Стэнли
Результаты шестого полуфинального матча
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В ночь с 11 на 12 июня состоялся шестой полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию его результат:
"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"
2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)
1 период: 0-0
2 период: 1-0 Стамкос (10,43)
3 период: 1-1 Ватрано (13,07); 2-1 Стамкос (13,28)
Счет в серии: 4-2
Видео-обзор матча
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