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НХЛ. Тампа-Бэй одерживает четвертую победу над Рейнджерс и выходит в финал Кубка Стэнли

Хоккей
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Результаты шестого полуфинального матча

НХЛ. Тампа-Бэй одерживает четвертую победу над Рейнджерс и выходит в финал Кубка Стэнли

google.co.uk

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 июня состоялся шестой полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию его результат:

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"

2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)

1 период: 0-0

2 период: 1-0 Стамкос (10,43)

3 период: 1-1 Ватрано (13,07); 2-1 Стамкос (13,28)

Счет в серии: 4-2

Видео-обзор матча

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В статье: Найл Рейнджер НХЛ Тампа-Бэй
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