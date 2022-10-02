  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. МИД Швеции не советует своим хоккеистам ехать в Россию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МИД Швеции не советует своим хоккеистам ехать в Россию

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Туда никому не нужно ехать

МИД Швеции не советует своим хоккеистам ехать в Россию

UA-Футбол
Новина українською

Министерство иностранных дел Швеции призвало своих хоккеистов не ехать в россию. Запрета ведомство не давало, призыв носит рекомендательный характер.

"Решение о рекомендациях основано на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в москве и генеральным консульством в санкт-петербурге и проводит постоянную оценку" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российский президент ІВА Кремлев выразил мнение о возвращении к соревнованиям россиян и белорусов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Швейцарии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде