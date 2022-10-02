Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МИД Швеции не советует своим хоккеистам ехать в Россию
Туда никому не нужно ехать
Министерство иностранных дел Швеции призвало своих хоккеистов не ехать в россию. Запрета ведомство не давало, призыв носит рекомендательный характер.
"Решение о рекомендациях основано на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в москве и генеральным консульством в санкт-петербурге и проводит постоянную оценку" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее российский президент ІВА Кремлев
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.10.2022
- Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
- россияне утром обстреляли Запорожье и окрестности города
- Месси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО