МИД Швеции не советует своим хоккеистам ехать в Россию

Министерство иностранных дел Швеции призвало своих хоккеистов не ехать в россию. Запрета ведомство не давало, призыв носит рекомендательный характер.

"Решение о рекомендациях основано на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в москве и генеральным консульством в санкт-петербурге и проводит постоянную оценку" – говорится в сообщении.