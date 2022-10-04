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Стали известны все участники и формат проведения чемпионата Украины по хоккею

Хоккей
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Первый матч 6 октября

Стали известны все участники и формат проведения чемпионата Украины по хоккею

Новина українською

Новый сезон-2022/23 чемпионата Украины по хоккею стартует уже в четверг, 6 октября, двумя поединками на главной крытой спортивной арене страны – в киевском Дворце спорта.

Матчи чемпионата в условиях войны начнутся без зрителей – согласно протоколу военной администрации о безопасности. В случае воздушной тревоги поединки будут приостанавливаться, а хоккеисты, судьи и официальные лица будут оперативно спускаться в укрытие.

Базовыми аренами для шести команд в чемпионате станут три площадки: киевский Дворец спорта, арена "Айсберг" в Кременчуге и Ледовый стадион в Калуше. В Киеве домашние игры будет проводить "Сокол" и одноименный столичный клуб ХК "Киев"; "Кременчуг" и "Харьковские Берсерки" будут базироваться на арене "Айсберг", а калушский "Легион" и херсонский "Днепр" - на Ивано-Франковской области в Калуше.

Согласно регламенту, турнир состоится по классической формуле розыгрыша в два этапа: на первом каждый участник сыграет по 30 матчей в регулярном сезоне, а на втором четверка лучших команд будет соревноваться за медали первенства – в плей-офф. При этом встречи за третье место не предусмотрено - "бронзовые" награды достанутся одному из двух неудачников полуфинала, занявшего высшее место в таблице по итогам гладкого чемпионата.

Отметим, что регулярный чемпионат будет продолжаться до 5 марта 2023 года, а розыгрыш плей-офф состоится с 12 по 31 марта. На полуфинальной и финальной стадиях победители будут определяться в серии – до трех побед.

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Источник:
ФХУ

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