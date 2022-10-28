В НХЛ американский хоккеист не пропустил ни одного матча за 13 лет и установил новый рекорд

На днях в НХЛ произошло незаурядное событие – упал рекорд, который, казалось, будет держаться вечно.

В среду, 26 октября, форвард Вегас Голден Найтс Фил Кессел, выйдя на лед против Сан-Хосе Шаркс, сыграл свой 990-й матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вдумайтесь – 990-й матч подряд. Он не пропускал игры с 2009 года. Ни травмы, ни коронавирус, ни простуды, ни празднование дня рождения бабушки, ничто не могло помешать Филу сыграть за свою команду. А за эти 13 лет это были Торонто, Питтсбург, с которым он дважды становился чемпионом, Аризона и вот теперь Вегас.

Фил Кессел, таким образом, побил рекорд Кита Яндла, у которого было 989 поединков подряд.

Примечательно, что в этом же поединке против Сан-Хосе Кессел забросил свою 400-ю шайбу в лиге. Его команда выиграла 4:2 и сохранила лидерство в Западной конференции.