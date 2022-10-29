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НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, Анахайм уступили Вегасу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, Анахайм уступили Вегасу

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UA-Футбол
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В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вегас" – "Анахайм"

4 – 0 (1-0; 3-0; 0-0)

"Каролина" – "Айлендерс"

2 – 6 (0-1; 2-2; 0-3)

"Коламбус" – "Бостон"

0 – 4 (0-1; 0-3; 0-0)

"Нью-Джерси" – "Колорадо"

1 – 0 (0-0; 0-0; 1-0)

"Ванкувер" – "Питтсбург"

5 – 1 (1-0; 1-1; 3-0)

"Аризона" – "Виннипег"

2 – 3 после ОТ (2-1; 0-0; 0-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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