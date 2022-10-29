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НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, Анахайм уступили Вегасу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вегас" – "Анахайм"
4 – 0 (1-0; 3-0; 0-0)
"Каролина" – "Айлендерс"
2 – 6 (0-1; 2-2; 0-3)
"Коламбус" – "Бостон"
0 – 4 (0-1; 0-3; 0-0)
"Нью-Джерси" – "Колорадо"
1 – 0 (0-0; 0-0; 1-0)
"Ванкувер" – "Питтсбург"
5 – 1 (1-0; 1-1; 3-0)
"Аризона" – "Виннипег"
2 – 3 после ОТ (2-1; 0-0; 0-1; 0-1)
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