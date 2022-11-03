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Днепр - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хоккей
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Прямая трансляция матча чемпионата Украины по хоккею

Днепр - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
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Херсонский "Днепр" имеет серию из четырех побед, во время которой он дважды переиграл в том числе лидера лиги, "Кременчуг". А вот "Берсерки" один из аутсайдеров чемпионата: команда из Харькова только в предыдущей игре одержала свою дебютную победу в основное время в текущем чемпионате и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Украины.

Чемпионат Украины по хоккею
3 ноября. Начало в 18:00
"Днепр" (Херсон) - "Берсерки" (Харьков)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Харьковские Берсерки
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