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Днепр - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча чемпионата Украины по хоккею
Херсонский "Днепр" имеет серию из четырех побед, во время которой он дважды переиграл в том числе лидера лиги, "Кременчуг". А вот "Берсерки" один из аутсайдеров чемпионата: команда из Харькова только в предыдущей игре одержала свою дебютную победу в основное время в текущем чемпионате и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Украины.
Чемпионат Украины по хоккею
3 ноября. Начало в 18:00
"Днепр" (Херсон) - "Берсерки" (Харьков)
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