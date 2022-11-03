Днепр - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Херсонский "Днепр" имеет серию из четырех побед, во время которой он дважды переиграл в том числе лидера лиги, "Кременчуг". А вот "Берсерки" один из аутсайдеров чемпионата: команда из Харькова только в предыдущей игре одержала свою дебютную победу в основное время в текущем чемпионате и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Украины.

Чемпионат Украины по хоккею

3 ноября. Начало в 18:00

"Днепр" (Херсон) - "Берсерки" (Харьков)