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НХЛ. Бостон побеждает Баффало, Каролина уступает Колорадо
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Баффало"
1 – 3 (1-0; 0-1; 0-2)
"Питтсбург" – "Монреаль"
5 – 4 после ОТ (1-0; 0-2; 3-2; 1-0)
"Нью-Джерси" – "Аризона"
4 – 2 (2-1; 2-1; 0-0)
"Торонто" – "Ванкувер"
3 – 2 (0-2; 3-0; 0-0)
"Айлендерс" – "Коламбус"
4 – 3 после ОТ (0-0; 2-2; 1-1; 1-0)
"Нэшвилл" – "Рейнджерс"
2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)
"Колорадо" – "Каролина"
4 – 1 (2-0; 0-1; 2-0)
"Анахайм" – "Чикаго"
2 – 3 (2-1; 0-1; 0-1)
"Вегас" – "Сент-Луис"
2 – 3 (1-1; 1-2; 0-0)
"Калгари" – "Виннипег"
3 – 2 (2-1; 1-1; 0-0)
"Лос-Анджелес" – "Детройт"
4 – 3 (2-1; 2-0; 0-2)
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