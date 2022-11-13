 НХЛ. Бостон побеждает Баффало, Каролина уступает Колорадо ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Бостон побеждает Баффало, Каролина уступает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Баффало, Каролина уступает Колорадо

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В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Баффало"

1 – 3 (1-0; 0-1; 0-2)

"Питтсбург" – "Монреаль"

5 – 4 после ОТ (1-0; 0-2; 3-2; 1-0)

"Нью-Джерси" – "Аризона"

4 – 2 (2-1; 2-1; 0-0)

"Торонто" – "Ванкувер"

3 – 2 (0-2; 3-0; 0-0)

"Айлендерс" – "Коламбус"

4 – 3 после ОТ (0-0; 2-2; 1-1; 1-0)

"Нэшвилл" – "Рейнджерс"

2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)

"Колорадо" – "Каролина"

4 – 1 (2-0; 0-1; 2-0)

"Анахайм" – "Чикаго"

2 – 3 (2-1; 0-1; 0-1)

"Вегас" – "Сент-Луис"

2 – 3 (1-1; 1-2; 0-0)

"Калгари" – "Виннипег"

3 – 2 (2-1; 1-1; 0-0)

"Лос-Анджелес" – "Детройт"

4 – 3 (2-1; 2-0; 0-2)

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