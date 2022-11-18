 Уния - Кременук: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.11.2022 ⋇ Смотреть хоккей на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Уния - Кременук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хоккей
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Прямая трансляция матча Континентального кубка по хоккею

Уния - Кременук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ХК Кременчук

Новина українською

18 ноября в словацкой Нитре серебряный призер в прошлом сезоне "Кременчуг" начнет свое выступление в полуфинальном раунде Континентального кубка - второго по рейтингу евротурнира IIHF.

Первый соперник украинской команды – вице-чемпион Польши – "Уния".

Континентальный кубок. 18 ноября

Начало в 15:30

Уния - Кременчук

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В статье: Кременчук
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