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Уния - Кременук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Континентального кубка по хоккею
Фото: ХК Кременчук
18 ноября в словацкой Нитре серебряный призер в прошлом сезоне "Кременчуг" начнет свое выступление в полуфинальном раунде Континентального кубка - второго по рейтингу евротурнира IIHF.
Первый соперник украинской команды – вице-чемпион Польши – "Уния".
Континентальный кубок. 18 ноября
Начало в 15:30
Уния - Кременчук
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