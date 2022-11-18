 Остон Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых на домашней арене Торонто ᐉ UA-Футбол
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Остон Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых на домашней арене Торонто

Хоккей
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Форвард вошел в историю

Остон Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых на домашней арене Торонто

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Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Джерси Дэвилз".

По информациипресс-служба НХЛ, для американского форварда этого гол стал 141-м в 210 встречах на домашней арене "кленовых листьев" — "Скотиабанк-Арене". Таким образом, Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на домашней арене "Торонто", принадлежавший легенде "Мэйпл Лифс" Матсу Сундину (140 шайб в 310 матчах).

Напомним, встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

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