Днепр разгромил Харьковских Берсерков и вышел на первое место в турнирной таблице

25 ноября "Днепр" принимал "Харьковских Берсерков". Матч завершился разгромной победой хозяев.

"Днепр" – "Харьковские Берсерки" – 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Харьковчане имели серьезные кадровые проблемы. Среди выпавших из обоймы хоккеистов оказался в том числе лучший бомбардир команды Евгений Абаджян. "Днепр" победил легко соперника и не дал ни одного шанса соперникам сравнять счет.

Благодаря этой победе херсонцы набрали 27 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице.