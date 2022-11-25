 Днепр разгромил Харьковских Берсерков и вышел на первое место в турнирной таблице ᐉ UA-Футбол
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Днепр разгромил Харьковских Берсерков и вышел на первое место в турнирной таблице

Хоккей
(1 голосов)

В активе команды 27 очков

Днепр разгромил Харьковских Берсерков и вышел на первое место в турнирной таблице

Фото: ФХУ

Новина українською

25 ноября "Днепр" принимал "Харьковских Берсерков". Матч завершился разгромной победой хозяев.

"Днепр" – "Харьковские Берсерки" – 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Харьковчане имели серьезные кадровые проблемы. Среди выпавших из обоймы хоккеистов оказался в том числе лучший бомбардир команды Евгений Абаджян. "Днепр" победил легко соперника и не дал ни одного шанса соперникам сравнять счет.

Благодаря этой победе херсонцы набрали 27 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице.

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В статье: БК Днепр Харьковские Берсерки
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