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Сокол добыл легкую победу в матче с Киевом

Хоккей
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Счет матча получился разгромным

Сокол добыл легкую победу в матче с Киевом

Фото: facebook.com/hcsokil

Новина українською

25 ноября состоялся еще один матч чемпионата Украины, в котором киевский "Сокол" принимал "Киев"

"Сокол" (Киев) – "Киев" – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

"Сокол" выиграл матч без особых проблем. "Киев" сумел продержаться с фаворитами на равных чуть больше пол первого периода. А в дальнейшем подопечные Константина Симчука постепенно начали развивать свое преимущество и, наконец, повели в счете.

Еще до первого перерыва Сергей Бабинец, реализовав двойное большинство, увеличил преимущество "Сокола". После этого хозяева вышли в единоличные лидеры и довели дело до победы в матче.

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В статье: Сокол (Киев) ХК Киев
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Источник:
ФХУ

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