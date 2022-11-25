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Сокол добыл легкую победу в матче с Киевом
Счет матча получился разгромным
Фото: facebook.com/hcsokil
25 ноября состоялся еще один матч чемпионата Украины, в котором киевский "Сокол" принимал "Киев"
"Сокол" (Киев) – "Киев" – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
"Сокол" выиграл матч без особых проблем. "Киев" сумел продержаться с фаворитами на равных чуть больше пол первого периода. А в дальнейшем подопечные Константина Симчука постепенно начали развивать свое преимущество и, наконец, повели в счете.
Еще до первого перерыва Сергей Бабинец, реализовав двойное большинство, увеличил преимущество "Сокола". После этого хозяева вышли в единоличные лидеры и довели дело до победы в матче.
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