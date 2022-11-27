Сергей Бабинец стал лучшим ассистом в истории чемпионата Украины

Форвард хоккейного клуба "Сокол" Сергей Бабинец в матче против "Киева" (7:0) в чемпионате Украины забросил шайбу и сделал два ассистента.

Теперь в его активе 276 ассистистов в чемпионате. По этому показателю он обошел Никиту Буценко (274) и стал рекордсменом турнира.

Сейчас у Бабинца 196 заброшенных шайб в чемпионатах Украины – по этому показателю он тоже недавно обошел Буценко.

Бабинец имеет 367 матчей в турнире, больше у них только Ивана Савченко (387) и Никиты Буценко (375).