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Сергей Бабинец стал лучшим ассистом в истории чемпионата Украины
Браво, Сергей
УХЛ
Форвард хоккейного клуба "Сокол" Сергей Бабинец в матче против "Киева" (7:0) в чемпионате Украины забросил шайбу и сделал два ассистента.
Теперь в его активе 276 ассистистов в чемпионате. По этому показателю он обошел Никиту Буценко (274) и стал рекордсменом турнира.
Сейчас у Бабинца 196 заброшенных шайб в чемпионатах Украины – по этому показателю он тоже недавно обошел Буценко.
Бабинец имеет 367 матчей в турнире, больше у них только Ивана Савченко (387) и Никиты Буценко (375).
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