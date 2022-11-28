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Сокол с разницей в 3 шабы обыграл Легион

Хоккей
(1 голосов)

Судьба матча решилась во второй 20-минутке

Сокол с разницей в 3 шабы обыграл Легион

фото - УХЛ

Новина українською

"Сокол" обладал ощутимым преимуществом еще в первой трети игры, завершившейся с результатом 0:0.

С реализацией во втором периоде действительно проблем не возникло. Тем более что соперники помогли частыми изъятиями. Три из четырех шайб киевляне забили в большинстве. Pujljv "Легион" остался в двойном меньшинстве и пропустил сразу дважды. При этом Андрей Григорьев броском с левого круга для вбрасывания забросил свою первую шайбу за "Сокол", а Качан, получив передачу из-за ворот, записал в свой актив пятый гол в трех последних матчах.

Окончательно хозяев добила шайба Артема Евсейчика. Последнюю шайбу "Сокола" в заключительном периоде забросил Роман Благой. Ему удалось переиграть Валентина Попережая, после четвертой пропущенной шайбы заменившего Алексея Арипова.

"Легион" (Калуш) – "Сокол" (Киев) – 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев)
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Источник:
ФХУ

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