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Сокол с разницей в 3 шабы обыграл Легион
Судьба матча решилась во второй 20-минутке
фото - УХЛ
"Сокол" обладал ощутимым преимуществом еще в первой трети игры, завершившейся с результатом 0:0.
С реализацией во втором периоде действительно проблем не возникло. Тем более что соперники помогли частыми изъятиями. Три из четырех шайб киевляне забили в большинстве. Pujljv "Легион" остался в двойном меньшинстве и пропустил сразу дважды. При этом Андрей Григорьев броском с левого круга для вбрасывания забросил свою первую шайбу за "Сокол", а Качан, получив передачу из-за ворот, записал в свой актив пятый гол в трех последних матчах.
Окончательно хозяев добила шайба Артема Евсейчика. Последнюю шайбу "Сокола" в заключительном периоде забросил Роман Благой. Ему удалось переиграть Валентина Попережая, после четвертой пропущенной шайбы заменившего Алексея Арипова.
"Легион" (Калуш) – "Сокол" (Киев) – 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)
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