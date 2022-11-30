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Кременчук деклассировал Харьковских Берсерков
Игра получилась в одни ворота
Фейсбук Кременчука
"Кременчуг" не почувствовал проблем в соперничестве с ослабленным составом "Берсерков" и в третий раз в сезоне победил оппонента.
"Харьковские Берсерки" – "Кременчук" – 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
У "Берсерков" шансов во встрече с недавним участником еврокубка "Кременчуком" было минимум. Хозяева оказались просто не готовы к этому матчу, а за полминуты до конца поединка "Берсерки" спровоцировали драку.
Что касается результативных действий, у "Кременчуга" очередные 3 (2+1) очка по системе "гол+пас" набрал Виталий Лялька и это наследие помогло "девятке" "Кременчуга" закрепиться среди лучших бомбардиров чемпионата Украины с 23 (13+10) очками.
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