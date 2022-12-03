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НХЛ. Коламбус разгромили Виннипег, Айлендерс проиграли Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
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В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" - "Оттава"
2:3 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
"Айлендерс" - "Нэшвилл"
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
"Виннипег" - "Коламбус"
1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
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