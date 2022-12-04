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НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Анахайм, Колорадо разгромно проигрывает Бостону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" - "Анахайм"
5:4 после Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
"Тампа-Бей" - "Торонто"
4:3 после ВТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
"Питтсбург" - "Сент-Луис"
6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
"Филадельфия" – "Нью-Джерси"
2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
"Оттава" – "Сан-Хосе"
5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
"Детройт" – "Вегас"
1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
"Бостон" – "Колорадо"
5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
"Эдмонтон" – "Монреаль"
5:3 (0:1, 4:2, 1:0)
"Рейнджерс" – "Чикаго"
2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
"Калгари" – "Вашингтон"
5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
"Ванкувер" – "Аризона"
3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
"Сиэтл" – "Флорида"
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
"Лос-Анджелес" – "Каролина"
2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
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