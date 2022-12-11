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Украина разорвала Италию 4:0 в первом матче ЧМ U20 по хоккею

Хоккей
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Лучший игрок матча – Михаил Ковальчук

Украина разорвала Италию 4:0 в первом матче ЧМ U20 по хоккею

Фото: Sportarena

UA-Футбол
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Сборная Украины провела первый матч на групповом этапе чемпионата мира U20 по хоккею. Первым соперником команды стала сборная Италии.

В первом периоде ни одна из команд забить не сумела. Во втором же украинцы накидали три шайбы за менее чем четыре минуты: на 10.23 забил Панасенко, на 10.55 – Сидоренко, на 13.40 – Трахт. В третьем периоде сборная Италии пропустила еще одну шайбу – от Ковальчука. Игра окончилась победой Украины 4:0.

Лучший игрок матча – Михаил Ковальчук, у него гол и ассист. Теперь Украина занимает первое место в группе. За ней – Япония, Польша, Эстония, Южная Корея и Италия.

Чемпионат мира по хоккею U20

Сборная Италии - Сборная Украины 0:4

(0:0|0:3|0:1)

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В статье: юниорская сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею U20
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