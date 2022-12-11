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Украина разорвала Италию 4:0 в первом матче ЧМ U20 по хоккею
Лучший игрок матча – Михаил Ковальчук
Фото: Sportarena
Сборная Украины провела первый матч на групповом этапе чемпионата мира U20 по хоккею. Первым соперником команды стала сборная Италии.
В первом периоде ни одна из команд забить не сумела. Во втором же украинцы накидали три шайбы за менее чем четыре минуты: на 10.23 забил Панасенко, на 10.55 – Сидоренко, на 13.40 – Трахт. В третьем периоде сборная Италии пропустила еще одну шайбу – от Ковальчука. Игра окончилась победой Украины 4:0.
Лучший игрок матча – Михаил Ковальчук, у него гол и ассист. Теперь Украина занимает первое место в группе. За ней – Япония, Польша, Эстония, Южная Корея и Италия.
Чемпионат мира по хоккею U20
Сборная Италии - Сборная Украины 0:4
(0:0|0:3|0:1)
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