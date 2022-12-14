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Сборная Украины по хоккею не смогла обыграть Францию в товарищеском матче
Наша команда была близка к тому, чтобы сравнять счет
Фото: twitter IIHF
Сборная Украины по хоккею в товарищеском матче с минимальным счетом уступила Франции.
Франция – Украина – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – Бруш (Колу, Мелен), 23:04. 1:1 – Нименко (Пангелов-Юлдашев), 26:44. 2:1 – Гюреф (Боск, Матима), 46:04
Команды действовали осторожно в течение всего матча. Украина не уступала в этом поединке представителям топ-дивизиона мирового хоккея и даже могла сравнять счет в концовке встречи. Однако овертайму не суждено было быть.
Уже завтра в рамках Турнира трех наций команды снова сойдутся между собой. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.
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