Сборная Украины по хоккею не смогла обыграть Францию в товарищеском матче

Сборная Украины по хоккею в товарищеском матче с минимальным счетом уступила Франции.

Франция – Украина – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Бруш (Колу, Мелен), 23:04. 1:1 – Нименко (Пангелов-Юлдашев), 26:44. 2:1 – Гюреф (Боск, Матима), 46:04

Команды действовали осторожно в течение всего матча. Украина не уступала в этом поединке представителям топ-дивизиона мирового хоккея и даже могла сравнять счет в концовке встречи. Однако овертайму не суждено было быть.

Уже завтра в рамках Турнира трех наций команды снова сойдутся между собой. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.