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Чемпионат мира U20. Сборная Чехии уверенно обыграла Канаду
Номинальные хозяева сумели удержать преимущество
В Канаде завершился матч предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года., в котором сборная Чехии обыграла Канаду.
Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте игры, а на 18-й минуте номинальные хозяева ответили заброшенной шайбой. Ещё через минуту Давид Моравец вывел чехов вперёд.
На первой минуте второй двадцатиминутки Свозил укрепил преимущество хозяев, но уже через минуту отставание до минимума сократил Коннор Бедард. На 29-й минуте чехи отличились дважды и удержали победный счёт.
U20 ЧМ-2023. Группа A
Чехия U20 - Канада U20 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
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