  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Чемпионат мира U20. Сборная Чехии уверенно обыграла Канаду
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира U20. Сборная Чехии уверенно обыграла Канаду

Хоккей
(1 голосов)

Номинальные хозяева сумели удержать преимущество

Чемпионат мира U20. Сборная Чехии уверенно обыграла Канаду

Новина українською

В Канаде завершился матч предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года., в котором сборная Чехии обыграла Канаду.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте игры, а на 18-й минуте номинальные хозяева ответили заброшенной шайбой. Ещё через минуту Давид Моравец вывел чехов вперёд.

На первой минуте второй двадцатиминутки Свозил укрепил преимущество хозяев, но уже через минуту отставание до минимума сократил Коннор Бедард. На 29-й минуте чехи отличились дважды и удержали победный счёт.

U20 ЧМ-2023. Группа A

Чехия U20 - Канада U20 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Чехии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде