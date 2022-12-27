Сборная Финляндии уверенно обыграла Словакию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

В Монктоне (Канада) состоялся матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Финляндии сыграла с командой Словакии.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2023. Группа B

Финляндия U20 - Словакия U20 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

На девятой минуте Сами Пяйвяринта вывел Финляндию вперёд, но уже на 20-й минуте Петер Репчик сравнял счёт. Во втором периоде фины просто перестали замечать соперника, а все попытки словаков сравнять счет не увенчались успехом.

В следующем матче МЧМ-2023 Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия — с США. Оба матча состоятся 29 декабря.