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Сборная Финляндии уверенно обыграла Словакию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Хозяева не испытали проблем
В Монктоне (Канада) состоялся матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Финляндии сыграла с командой Словакии.
Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
U20 ЧМ-2023. Группа B
Финляндия U20 - Словакия U20 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
На девятой минуте Сами Пяйвяринта вывел Финляндию вперёд, но уже на 20-й минуте Петер Репчик сравнял счёт. Во втором периоде фины просто перестали замечать соперника, а все попытки словаков сравнять счет не увенчались успехом.
В следующем матче МЧМ-2023 Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия — с США. Оба матча состоятся 29 декабря.
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