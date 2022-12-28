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Томаш Суханек вышел на первое место по количеству результативных передач среди голкиперов
19-летний вратарь успел отличиться
Состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Австрии и Чехии. Сборная Чехии одержала победу с крупным счётом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).
В составе чешской команды двумя результативными передачами отметился её голкипер Томаш Суханек, набравший уже третье очко на этом чемпионате мира.
Таким образом, 19-летний вратарь установил рекорд молодёжных мировых первенств по результативным передачам среди голкиперов. Предыдущее достижение принадлежало сразу четырём голкиперам — швед Хенрик Лундквист, американец Джон Гибсон, латыш Янис Калниньш и финн Йони Ортио по два раза ассистировали партнёрам на МЧМ.
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