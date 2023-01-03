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МЧМ-2023. США громит Германию, Канада в овертайме обыграла Словакию

Хоккей
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Результаты четвертьфинальных матчей

МЧМ-2023. США громит Германию, Канада в овертайме обыграла Словакию

Новина українською

В Галифаксе, Канада состоялись матчи 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года, в котором сборная Чехии встречалась со Швейцарией.

На 22-й секунде первого периода счёт в матче открыл швейцарец Луи Робен. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте Иржи Кулих с передач Станислава Свозила и Томаша Суханека. На восьмой минуте периода вывел чехов вперёд Марцел Марцел. Через две с половиной минуты третью шайбу в ворота сборной Швейцарии забросил Петр Хаузер с передач Марцела Марцела и Якуба Коса.

Далее номинальных хозяев было не остановить и они продолжали уничтожать соперников. По итогам 3 периодов победу со счётом 9:1 одержали чехи.

В паралельном матче США сыграла с Германией. Матч завершился разгромной победой американцев со счётом 11:1.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира.

Напомним, что МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.

МЧМ-2023. 1/4 финала

Чехия - Швейцария 9:1 (3:1, 4:0, 2:0)

Финляндия - Швеция 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

США - Германия 11:1 (3:0, 5:0, 3:1)

Канада - Словакия 4:3 (1:1, 2:2, 0:1, 1:0)

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