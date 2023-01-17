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Универсиада-2023. Сборная Украины разгромила Швецию в четвертом туре соревнований

Хоккей
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Украинская команда не испытала проблем

Универсиада-2023. Сборная Украины разгромила Швецию в четвертом туре соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Студенческая сборная Украины одержала победу на Всемирной универсиаде-2023. Хозяева выглядели гораздо увереннее на протяжении всего матча.

Украина – Швеция – 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайбы: 1:0 – М. Симчук (Кривошапкин, Матейченко), 02:50. 2:0 – Ружников (Ступак), 03:30. 3:0 – Бородай (Сисак), 04:44. 4:0 – Целогородцев (Ступак, Ружников), 06:46. 4:1 - Эльгстам (Гранквист, А. Ларссон), 19:11. 4:2 – Э. Ларссон (Рен), 29:41. 5:2 – Кривошапкин (Матейченко, Ступак, – более.), 30:10. 6:2 - Грабовецкий (Сисак), 32:13. 7:2 - Мазур (Панченко, Ратушный), 32:59. 8:2 - М. Симчук (Матейченко, Кривошапкин), 41:09. 9:2 – Целогородцев (Мазур, Бородай, – более.), 47:02. 10:2 – Мазур (Ружников, – более.), 53:00. 11:2 – Ступак (подв. более.), 55:19. 12:2 – Григорьев (Гребеник, Ступак, – более.), 56:42

Сборная Швеции уже с самого начала матча не могла навязать свою игру, чем пользовались украинцы. Подопечные Шахрайчука оживили интригу, потеряв бдительность в конце первого периода и получили две шайбы в раздевалку.

Таким образом, сборная Украины после четырех матчей имеет четыре очка.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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