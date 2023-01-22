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НХЛ. Колорадо в серии буллитов дожимает Сиэтл, Аризона разгромно проигрывает Далласу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в серии буллитов дожимает Сиэтл, Аризона разгромно проигрывает Далласу

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В ночь с 21 на 22 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Анахайм"

6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

"Калгари" - "Тампа-Бей"

6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

"Флорида" – "Миннесота"

5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

"Коламбус" – "Сан-Хосе"

5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

"Детройт" – "Филадельфия"

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

"Монреаль" – "Торонто"

3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

"Оттава" – "Виннипег"

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

"Айлендерс" – "Каролина"

2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

"Даллас" – "Аризона"

4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес"

5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

"Сент-Луис" – "Чикаго"

3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

"Сиэтл" – "Колорадо"

1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

"Ванкувер" – "Эдмонтон"

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

"Вегас" – "Вашингтон"

6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

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