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НХЛ. Колорадо в серии буллитов дожимает Сиэтл, Аризона разгромно проигрывает Далласу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 21 на 22 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Анахайм"
6:3 (2:0, 1:3, 3:0)
"Калгари" - "Тампа-Бей"
6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
"Флорида" – "Миннесота"
5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
"Коламбус" – "Сан-Хосе"
5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
"Детройт" – "Филадельфия"
1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
"Монреаль" – "Торонто"
3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
"Оттава" – "Виннипег"
1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
"Айлендерс" – "Каролина"
2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
"Даллас" – "Аризона"
4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес"
5:3 (2:1, 0:2, 3:0)
"Сент-Луис" – "Чикаго"
3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
"Сиэтл" – "Колорадо"
1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
"Ванкувер" – "Эдмонтон"
2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
"Вегас" – "Вашингтон"
6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
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