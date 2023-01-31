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НХЛ. Виннипег добыл волевую победу над Сент-Луисом

Хоккей
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НХЛ. Виннипег добыл волевую победу над Сент-Луисом

фото - nhl.com

Новина українською

В Виннипеге (Канада) на стадионе "Канада Лайф-центр" завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Виннипег Джетс" принимал "Сент-Луис Блюз".

Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Моррисси и Марк Шайфли. Оба хоккеиста записали на свой счёт по дублю.

НХЛ. 31 января.

Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

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В статье: НХЛ
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