Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Виннипег добыл волевую победу над Сент-Луисом
Результаты матчей
фото - nhl.com
В Виннипеге (Канада) на стадионе "Канада Лайф-центр" завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Виннипег Джетс" принимал "Сент-Луис Блюз".
Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Моррисси и Марк Шайфли. Оба хоккеиста записали на свой счёт по дублю.
НХЛ. 31 января.
Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо без побед, Днепр-1 и Заря сыграли по 5 матчей. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красников: Это глупость. Я не могу претендовать на деньги от продажи Мудрика
- Алиев: Каждый день служу в армии. Хочу, чтобы к власти пришли военные люди
- Сокол разгромил Днепр в матче чемпионата Украины
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Новости по теме
- 10:48 Весь спорт НХЛ. Миннесота в серии буллитов дожимает Баффало, Сент-Луис проигрывает Колорадо
- 10:18 Весь спорт НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Сан-Хосе, Вегас уступает Рейнджерс
- 10:23 Весь спорт Вот это камбек! Анахайм забросил две шайбы за 24 секунды и одержал волевую победу над Колорадо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн