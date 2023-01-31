Днепр обыграл Киев и возглавил турнирную таблицу

31 января "Днепр" проводил очередной выездной матч в рамках чемпионата Украины, где его соперником был "Киев".

Стартовый период матча остался за гостями, которые они уверенно выиграли. Уже во втором отрезке встречи Киев попытался отыграться, но гости не позволили им этого сделать, сравнив счет. Все должно было решаться в третьем периоде, но Сидоренко снял все вопросы и принес победу "Днепру".

Благодаря этой победе "Днепр" вернул себе первое место в таблице, опередив "Сокол" на одно очко.

Следующий поединок херсонцы проведут 2 февраля в гостях против "Кременчуга", а "Киев" сыграет 3 февраля с "Соколом".

ХК "Киев" – "Днепр" (Херсон) – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Ратушный (Целогородцев, Борордай – более.), 10:54. 0:2 - Лесников (Портный, Цюра), 13:42. 0:3 - Бойко (Цюра, Ревука), 29:31. 1:3 – Бондаренко, 39:24. 1:4 – Сидоренко (Портный, Гребеник, – меньше), 57:59.