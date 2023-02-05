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All Stars. Атлантический дивизион побеждает Центральный в финале
Матч был невероятно напряженным
NHL
В ночь с субботы на воскресенье в Национальной хоккейной лиге прошел традиционный матч всех звезд - All Stars. В нем приняли участие четыре команды.
В первом полуфинале Центральный дивизион выиграл Тихоокеанский. Счет матча 6-4.
1/2 финала
Тихоокеанский дивизион – Центральный дивизион
1 период: 0-1 Рантанен (03,15); 1-1 Макдевид (03,48); 1-2 Джонс (06,52); 2-2 Петтерсон (07,55); 2-3 Маккиннон (08,38).
2 период: 2-4 Келлера (00,18); 2-5 Тарасенко (05,32); 3-5 Петтерссон (06,22); 4-5 Карллсон (07,27); 4-6 Келлер (08,07).
Во втором полуфинале Атлантический дивизион выиграл Столичный. Счет встречи 10-6.
1/2 финала
Атлантический дивизион - Столичный дивизион
1 период: 1-0 Ткачук (00,36); 2-0 Ларкин (04,08); 2-1 Гудро (05,20); 2-2 Гудро (05,40); 2-3 Кросби (06,19); 3-3 Ткачук (06,59); 4-3 Сузуки (07,55).
2 период: 4-4 Гудро (00,25); 4-5 Кросби (01,58); 4-6 Овечкин (02,20); 5-6 Ткачук (03,49); 6-6 Кучеров (04,30); 7-6 Сузуки (05,51); 8-6 Ткачук (06,49); 9-6 Ларкин (09,00); 10-6 Пастрнак (09,47).
В финальном матче Атлантический дивизион в тяжелейшей борьбе одолел Центральный. Счет поединка 7-5.
Финал
Атлантический дивизион - Центральный дивизион
1 период: 1-0 Ткачук (00,37); 2-0 Кучеров (04,05); 3-0 Ларкин (09,17).
2 период: 4-0 Ларкин (02,03); 4-1 Рантанен (04,09); 5-1 Пастрнак (07,14); 5-2 Робертсон (08,47); 6-2 Ларкин (08,53); 6-3 Келлер (09,07); 7-3 Даллин (09,24); 7-4 Маккиннон (09,39); 7-5 Макар (09,52).
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