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Три шайбы в концовке матча помогли Днепру обыграть Киев

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Результат матча

Три шайбы в концовке матча помогли Днепру обыграть Киев

Фото: ФХУ

Новина українською

15 февраля состоялся очередной матч чемпионата Украины, в котором "Днепр" принимал "Киев".

Хозяева матча неубедительно провели 40 минут встречи, во втором периоде команды обменялись шайбами и вся надежда была на завершающий отрезок матча. В третьем периоде "Днепр" поднажал и забросил три шайбы.

15 февраля. Калуш.

"Днепр" (Херсон) – ХК "Киев" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

В следующем матче "Днепр" снова сыграет с "Киевом", который состоится уже завтра, 16 февраля.

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В статье: ХК Днепр (Херсон)
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