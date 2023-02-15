Три шайбы в концовке матча помогли Днепру обыграть Киев

15 февраля состоялся очередной матч чемпионата Украины, в котором "Днепр" принимал "Киев".

Хозяева матча неубедительно провели 40 минут встречи, во втором периоде команды обменялись шайбами и вся надежда была на завершающий отрезок матча. В третьем периоде "Днепр" поднажал и забросил три шайбы.

15 февраля. Калуш.

"Днепр" (Херсон) – ХК "Киев" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

В следующем матче "Днепр" снова сыграет с "Киевом", который состоится уже завтра, 16 февраля.