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Три шайбы в концовке матча помогли Днепру обыграть Киев
Результат матча
Фото: ФХУ
15 февраля состоялся очередной матч чемпионата Украины, в котором "Днепр" принимал "Киев".
Хозяева матча неубедительно провели 40 минут встречи, во втором периоде команды обменялись шайбами и вся надежда была на завершающий отрезок матча. В третьем периоде "Днепр" поднажал и забросил три шайбы.
15 февраля. Калуш.
"Днепр" (Херсон) – ХК "Киев" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
В следующем матче "Днепр" снова сыграет с "Киевом", который состоится уже завтра, 16 февраля.
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