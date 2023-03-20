Вадим Шахрайчук назвал состав сборной Украины по хоккею на чемпионат мира-2023

Главный тренер национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук объявил расширенный состав на подготовку команды к чемпионату мира-2023 в Таллинне (23-29 апреля). В него вошли 38 хоккеистов: четыре вратаря, 13 защитников и 21 нападающий!

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Глеб Арцатбанов ("Спарта" U-20, Чехия), Богдан Дьяченко ( "Сокол"), Эдуард Захарченко ( "Днепр"), Дмитрий Кубрицкий ( "Дофин Кингз" MJHL, Канада).

Защитники: Александр Александров (Подгале, Польша), Виталий Андрейков (Заглембе, Польша), Александр Воронин (Каунас, Литва), Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко, Никита Кругляков (все – Греник) , Евгений Ратушный (оба – "Днепр"), Игорь Мережко ("Оденсе", Дания), Иван Сисак ("Сокол"), Артур Терчиев ("Саванна", ECHL, США), Артур Челоч ("Барри Кольтс", OHL , Канада), Филипп Пангелов-Юлдашев ("Уния", Польша).

Нападающие: Алексей Ворона ("Левице", Словакия), Андрей Денискин ("Уния", Польша), Глеб Кривошапкин, Виталий Лялька (обе – "Кременчуг"), Илья Коренчук ("Энерга-Торуслав", Польша, Вадим Мазур (оба – "Сокол"), Андрей Михнов ("Стяуа", Румыния), Феликс Морозов ("Шоле", Франция), Дмитрий Нименко ("Бриансон", Франция), Ярослав Панченко, Назар Ружников ", Литва), Александр Пересунько ("Попрад", Словакия), Михаил Симчук ("Брукс Бандитс", AJHL, Канада), Данило Трахт ("Лукко" U-20, Финляндия), Денис Бородай, Никита Лесников, Дмитрий Даниил Тищенко, Артем Целогородцев (все – "Днепр"), Евгений Фадеев ("Крефельд", Германия).

Подготовка к эстонскому форуму в дивизионе 1B у сборной Украины начнется 4 апреля – за 20 дней до старта ЧМ-2023. Соперниками "сине-желтых" в Таллинне будут сборные Японии, Эстонии, Китая, Сербии и Голландии.